Kadın profiliyle tuzak kurdular! “Kafes” operasyonunda 25 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında “Kafes” operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalar, tanışma uygulamaları üzerinden kadın profilleriyle iletişime geçen erkeklerin sistematik şekilde hedef alındığını ortaya çıkardı.

Şüphelilerin, tanıştıkları kişileri özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait restoranlara davet ettikleri tespit edildi.

BULUŞMA GİBİ BAŞLAYAN ŞANTAJ PLANI

Söz konusu kadın profilleriyle buluşmak üzere çağrılan mağdurlar, işletmeye girdikten sonra fahiş fiyatlı adisyonlarla karşı karşıya kaldı. Şüpheliler, yüksek meblağlı hesapları zorla tahsil etmek için tehdit, baskı ve fiziksel şiddet uyguladı.

Tahsilatlar nakit, POS cihazı ya da doğrudan banka transferi yöntemiyle gerçekleştirilirken, işlemlerin ardından mağdurlar sosyal medyada engellenerek iletişim tamamen kesildi.

ROL DAĞILIMI ORGANİZE SUÇU ORTAYA KOYDU

Sistemin profesyonelce organize edildiği de belirlendi. “Yazıcı” olarak adlandırılan kişiler, internetten mağdurlarla iletişim kurdu.

“Serçekuş” kod isimli kadınlar, mağdurları mekanlara yönlendirdi.

Restoranlarda ise garson, güvenlik görevlisi ve işletmeci pozisyonundaki örgüt üyeleri devreye girerek sahte adisyonları sundu ve ödeme yapmayan mağdurlara fiziksel şiddet uygulandı.

Örgüt, tahsil edilen parayı kendi içinde paylaştı.

Fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin aynı yöntemle en az 30 farklı olaya karıştığı tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes” operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 5 milyon lira para ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.