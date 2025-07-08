Sürücüler dikkat! İşte karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok yol kesiminde yapım, bakım ve üstyapı yenileme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve dikkatli olmaları istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! İşte karayollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 0-11. kilometreler arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Ankara-İstanbul istikameti, her gece 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek. Ayrıca çalışma süresince Kandıra Kavşağı’ndan otoyola girişe izin verilmeyecek.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları arasındaki 9-12. kilometreler arası da üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin bu bölgede dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları önem taşıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 13-16. kilometreleri arasında Adana yönünde gerçekleştirilen yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım sadece ilk şeritten devam ediyor.

Aynı şekilde Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometreleri arasındaki Kocahasanlı mevkisinde yürütülen “Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi” kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu bölgede de trafik kontrollü olarak veriliyor.

Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 28-35. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 5-6. kilometrelerinde, Tuzluca mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 8-12. kilometrelerinde yürütülen şev çalışmaları sebebiyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılmış, ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26 kilometreleri arasında yapılan üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik yine kontrollü şekilde ilerliyor.

Pertek-Çemişgezek yolunun 41-44. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları da sürerken, bu kesimde de ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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