Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında yeni açıklama

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'daki evinde inme geçiren ve bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır'dan yeni haber geldi.

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama yaptı.

Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'da dün geceden beri iyi gelişmelerin olduğunu ve sabah saatlerinde çekilen MR'da sonuçları iyi görerek sanatçıyı uyandırdıklarını söyledi.

Extübe edilmesinin ardından İnanır'ın bilincinin de açık olduğunu aktaran Sağlam, "Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi. Motor hareketleri iyi. Takip ediyoruz." dedi.

Sağlam, İnanır'ın daha önce de ciddi bir beyin ve akciğer ameliyatı geçirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

- Yaklaşık 3 ay önce geçirdiği bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. İnşallah bu vesileyle sigarayı da bırakmış olur, bundan sonraki hayatında. Fizik tedavi yapılıyor ama bu süreç ilerliyor, her an daha iyiye gidiyor. Damardaki radyolojik görüntüler de bunu destekliyor. Acile ilk başvurduğu zamanki tabloda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şu anda sağ tarafın hareketleri iyi. Ama daha da iyi olmasını bekliyoruz. Akciğerleriyle ilgili sıkıntılarımız var. Onunla ilgili de gerekli tedbirleri alıyoruz. Çünkü her an multidisipliner bir ekip takip ediyor. Enfeksiyon hastalıklarındaki arkadaşlarla konsültasyonlar yapıldı ve antibiyotik tedavisine başlandı. Ciddi bir durum değil, ancak tedbir amaçlı bunu yapıyoruz. Tabii daha erken uyanmasını umuyorduk biz de.

Arada bazı olumsuzluklar ile tansiyon yükselmeleri sebebiyle süreci daha temkinli ve yavaş yürüttüklerini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu: