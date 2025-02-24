Kağızman Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı! Yerine kaymakam atandı

İçişleri Bakanlığı, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hapis cezası alan Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ı görevden uzaklaştırdı. Yerine Kaymakam Okan Daştan belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kağızman Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı! Yerine kaymakam atandı
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İçişleri Bakanlığı, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ı görevden uzaklaştırdı. Alkan’ın, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aldığı hapis cezası gerekçe gösterildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: “GEÇİCİ BİR TEDBİR”

İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mehmet Alkan’ın Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2020/44 esas sayılı dosyası kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtti. Açıklamada, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, görevden uzaklaştırma kararının geçici bir tedbir olduğu vurgulandı.

KAYMAKAM OKAN DAŞTAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDI

Bakanlık açıklamasında, aynı kanunun 45 ve 46. maddeleri gereğince, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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