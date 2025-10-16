Kalp krizi geçirmişti... Fatih Ürek entübe edildi

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı, kalbinin 20 dakika boyunca durduğu ve yeniden çalıştırıldığı öğrenildi. Sunucu Hakan Ural, Ürek’in önlem amaçlı entübe edildiğini ve bugün ya da yarın uyandırılmasının planlandığını söyledi.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Evinde kahvaltı yaptığı sırada aniden fenalaşan Ürek’in, kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu, doktorların yoğun müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

“ÖNLEM AMAÇLI ENTÜBE EDİLDİ”

Sunucu Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında, Fatih Ürek’in sağlık durumuna dair 'Doktoru muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almadı diyor. Kalple alakalı fonksiyonlarda problem yok. Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar.' ifadesini kullandı.

