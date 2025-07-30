Kamçatka’daki 8.8’lik depremin ardından Kandilli’den açıklama: Türkiye'de tsunami olur mu?

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki büyük depremin ardından tsunami alarmı verildi. Türkiye için risk olup olmadığı merak edilirken Kandilli Rasathanesi konuya ilişkin resmi açıklama yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kamçatka’daki 8.8’lik depremin ardından Kandilli’den açıklama: Türkiye'de tsunami olur mu?
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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede tsunami alarmı verildi. Depremin ardından Japonya, Rusya, Hawaii ve birçok Pasifik ülkesinde tsunami uyarıları yapılırken, Türkiye açısından bir risk olup olmadığı merak konusu oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından bilgilendirme notu paylaşıldı:

MW 8.8 KAMÇATKA, RUSYA FEDERASYONU DEPREMİ KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ;

• 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 02:24 TSİ’de, Rusya’nın Kamçatka yarımadası güney doğu açıklarında Mw 8.8 büyüklüğünde, sığ odaklı ve ters faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kuril-Kamçatka dalma-batma zonu üzerinde, yaklaşık 20.7 km derinlikte gerçekleşmiştir.

• UNESCO-IOC ICG/PTWS Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tarafından; özellikle Rusya Federasyonu, Japonya, Hawaii ve birçok Pasifik ülkesinde tsunami uyarısı verilmiştir.

• Japonya kıyılarında 30–50 cm, açık denizde 90 cm, Hawaii’de 1.5 - 1.7 m civarına kadar tsunami dalgaları gözlemlenmiştir.

• İlgili tsunami servis sağlayıcılar tarafından tsunami tehlikesinin sona erdiği bildirilinceye dek izleme ve bilgilendirme mesajları yayımlanmaya devam edilecektir.

• KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, bu olayı uluslararası sistemlerle eşgüdüm içinde yakından takip etmektedir.

• Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır.

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