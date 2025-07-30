Ankara Polatlı’da çiftlikte metan gazı zehirlenmesi: 2 Afgan işçi hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde metan gazından zehirlenen 2 Afganistan uyruklu işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara Polatlı’da çiftlikte metan gazı zehirlenmesi: 2 Afgan işçi hayatını kaybetti
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Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Türkkarsak Mahallesi’nde İsa Erten’e ait besi çiftliğinde metan gazı zehirlenmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

Çiftlik çalışanları, sabah saatlerinde ahır bölümünün alt kısmındaki gübre çukurunda iki işçiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu Muhammed Rahim (23) ile soyadı ve yaşı henüz belirlenemeyen Ahmed'in hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçilerin dün akşam saat 21.30 sularında temizlik için art arda gübre çukuruna girdikleri ve bir daha çıkamadıkları belirlendi.

AFAD ekiplerinin değerlendirmelerine göre işçilerin metan gazından zehirlendikleri kaydedildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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