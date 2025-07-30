Tokat’ta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Esnaf kendini hortumla yıkadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Tokat’ta hava sıcaklığı 47,2 dereceye ulaştı. Bu sıcaklık değeri, son 90 yılda kentte ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor, 30 Temmuz 2000 yılında 45 dereceyle kırılmıştı.

Tokat'ta kavurucu sıcakların etkisiyle sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşlar çareyi serinleme yöntemleri üretmekte buldu. Aşırı sıcaktan bunalan bir esnaf, dükkanının önüne hortum çekerek tazyikli suyla kendini yıkadı.

Kentteki vatandaşlar, yıllardır böyle bir sıcaklık hissetmediklerini ifade etti. Aşırı sıcaklardan dolayı gündüz saatlerinde dışarı çıkmayan vatandaşlar, serinlemek için farklı çözümler üretmeye devam ediyor.