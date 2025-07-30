Tokat’ta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Esnaf kendini hortumla yıkadı

Meteoroloji verilerine göre Tokat’ta hava sıcaklığı 47,2 dereceye ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Rekor sıcaklık karşısında vatandaşlar çareyi kendi yöntemleriyle serinlemekte buldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tokat’ta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Esnaf kendini hortumla yıkadı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Tokat’ta hava sıcaklığı 47,2 dereceye ulaştı. Bu sıcaklık değeri, son 90 yılda kentte ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor, 30 Temmuz 2000 yılında 45 dereceyle kırılmıştı.

Tokat'ta kavurucu sıcakların etkisiyle sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşlar çareyi serinleme yöntemleri üretmekte buldu. Aşırı sıcaktan bunalan bir esnaf, dükkanının önüne hortum çekerek tazyikli suyla kendini yıkadı. 

Kentteki vatandaşlar, yıllardır böyle bir sıcaklık hissetmediklerini ifade etti. Aşırı sıcaklardan dolayı gündüz saatlerinde dışarı çıkmayan vatandaşlar, serinlemek için farklı çözümler üretmeye devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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