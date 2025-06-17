Kamu hastanesinde haksız kazanç iddiası: 6 kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunun dikkatini çeken haksız kazanç iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişmeyi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan yasa dışı yollarla maddi kazanç sağlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda başlatılan idari ve adli soruşturmada gözaltı aşamasına gelindiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."