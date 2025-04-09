Kamu işçisinden geçim isyanı: Maaş yetmiyor, sözleşme bekleniyor

Kamuda çalışan 600 bin işçi, toplu iş sözleşmesi sürecinin hızlandırılmasını talep ediyor. Ocak ayı itibarıyla başlayan süreç hâlâ neticelenmedi. Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, yüksek enflasyon nedeniyle işçilerin maaşlarının hızla eridiğini vurguladı.

“Geçen ay 39 bin 980 TL maaş aldım ama yetmedi, çok kötü.”

“Kamu işçisiyim, aldığım maaş 35 bin TL. Kiraya 25 bin veriyorum. Üç çocukla bu hayat nasıl geçer?”

Öz Orman-İş Sendikası'nın Kızılcahamam’daki temsilci eğitimi seminerinde konuşan Settar Aslan, toplu sözleşmenin gecikmesinin işçileri zor durumda bıraktığını söyledi.

“Bu sözleşmeyi aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 2 milyondan fazla kişi etkileniyor. Enflasyonist ortamda her ay alınan maaş eriyor, yıpranıyor. Bunun artık çözülmesi lazım.”

“Tabiri caizse torbanın dibi delik. Yukarıdan ne atarsan bir ay idare ediyor, ikinci ayda buharlaşıyor.”

Aslan, maaşların düşmesine neden olan vergi dilimi uygulamasının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

“Şu anda çalışanlarımız yüzde 15’ten yüzde 20’lik dilime geçti. Bu da maaşlara doğrudan yüzde 5’lik bir kayıp demek. Yüzde 20’nin üzerine çıkarsa bu farkı hazine karşılamalı. Ayrıca, çalışanların kıdemlerine göre yıllık bir ödeme yapılmalı. Tüm kamu işçilerinin ortak talebi bu.”

Toplu sözleşme süreciyle ilgili beklentilerini orman işçileri de Ulusal Kanal’a anlattı. Enflasyon karşısında maaşların yetersiz kaldığını vurguladılar.

“Eğer ay 31 çekerse 42 bin TL alıyorum ama bu para çocukların ihtiyaçlarını bile karşılamıyor.”

“Mart ayındaki sözleşme görüşmelerinin Ocak ayına çekilmesini istiyoruz. Şu an yeni giren bir işçiyle 30 yıllık çalışan aynı maaşı alıyor.”

“14 aydır ciddi bir enflasyon baskısı altındayız. Maaşlarımız çok düşük kaldı.”