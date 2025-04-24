Kamu işçisinin gözü üçüncü toplantıda: Zam teklifi yine gelmedi

Toplantı, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafının üçüncü toplantıya hazırlıklı geleceğini ve bir taslak sunacağını ifade etti.

Ağar, işçi kesiminin teklifinde temel hedefin çalışanların mevcut ekonomik koşullar altında ezilmemesini sağlamak olduğunu vurguladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de yaptığı değerlendirmede, yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısına dikkat çekerek adil bir artış talebinde bulundu.

Üçüncü toplantının, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle ileri bir tarihte yapılacağı bildirildi.