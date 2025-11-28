Kandıra açıklarında gemi yangını! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli'nin Karadeniz sularında, Kandıra ilçesi Kefken açıklarında seyreden yabancı menşeli bir gemide nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın vakası yaşandı. Olayın bildirilmesi üzerine alevler hızla geminin büyük bir kısmına yayılmaya başladı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Duruma ilişkin Kocaeli Valiliği'nden kamuoyuna resmi bir bilgilendirme yapıldı. Valilik açıklamasında, yangına müdahale amacıyla çok sayıda deniz ve sağlık ekibinin ivedilikle olay yerine yönlendirildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

''Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir.''

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birimler, alevleri kontrol altına almak ve olası can kaybını önlemek amacıyla bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve gemideki hasarın tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtildi.