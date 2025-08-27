Kapalıçarşı’da tarihi operasyon: 40 gözaltı, servet değerinde pırlanta ele geçirildi
İstanbul’da kaçak pırlanta soruşturması kapsamında Kapalıçarşı’da 23 iş yerine düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olan pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eserler ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen pırlanta ve değerli taşları satın aldığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İlk aşamada 10 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda soruşturma genişletildi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda şu bulgulara ulaşıldı:
155 kilo 602 gram ve bin 359 karat değerli taş
945 adet ziynet eşyası
135 adet ziynet eşyası
bin 132 adet değerli maden taşı
267 parça tarihi eser
ateşli silahlar ve çok sayıda dijital materyal
Ele geçirilen değerli taşların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirlendi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.