Düğün faciası: Yengesinin silahından çıkan kurşun damadı öldürdü

Olay, Şebinkarahisar ilçe merkezinde gerçekleşti. Dün gece bir düğün salonunda evlenen Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca, tören sonrası Turpçu köyündeki evlerine geçti. Kutlamalar köyde de devam ederken, çift evlerine uğurlandığı sırada damadın yengesi F.K. havaya ateş açmak istedi. Ancak silahtan çıkan kurşun, damat Ali Karaca’yı (23) göğsünden vurdu.

Ağır yaralanan Karaca, kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli yenge F.K. gözaltına alındı.

Son günlerde Karadeniz’de düğünlerde silahla ateş açılması sonucu yaşanan ölümlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta Trabzon’un Çaykara ilçesinde de benzer bir olay yaşanmış, gelin alma sırasında açılan ateş bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Şebinkarahisar’daki olayla ilgili soruşturma sürüyor.