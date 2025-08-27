Filenin Sultanları fırtına gibi esti! Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda grup etabını lider tamamladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Filenin Sultanları fırtına gibi esti! Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu
Yayınlanma:

 Filenin Sultanları, E Grubu’ndaki son karşılaşmada Kanada’yı 3-0 mağlup ederek üst tura namağlup çıktı.

Türkiye, oynadığı üç maçta da rakiplerine set vermeden üstünlük kurarken, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk yolunda güçlü performansını sürdürmeyi hedefliyor.

filenin sultanları dünya şampiyonu
