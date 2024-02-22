Karayolları işçileri greve gitti! Antalya'da emekçiler taşeron sistemine direniyor

Yangında, afette, karda, kazada, onarımda, yollarda hep onlar var. Taşeron sistemi bu büyük emeği görmezden geliyor. Batı Akdeniz’in yol emekçileri, alın teri mücadelesi veriyor. ‘Kamuda taşeron kalmayacak’ denildi ama onlar hala ‘köle sistemi’ dedikleri taşeronda çalışıyor. Kadro aldatmacasıyla bugüne kadar dayandılar. Ancak ekonomik zorluklara direnecek güçleri kalmadı. Birçok ilde olduğu gibi Antalya’da da emekçiler, greve çıktı.

Aynı emeğe hakça ücret talep ediyorlar. Çağrıları ise hem yönetimlere hem de bağlı oldukları sendikaya. Vatan Partisi Antalya İl Sekreteri Ahmet Özbay ve beraberindeki heyet, grevdeki emekçileri ziyaret etti.