Karayolları işçileri greve gitti! Antalya'da emekçiler taşeron sistemine direniyor
Karayolları işçileri, başta kadro olmak üzere, düşük ücret, kötü çalışma koşulları ve sosyal haklar konusunda iyileştirme istiyor. Birçok ilde olduğu gibi Antalya’da da greve çıkan emekçiler, asıl işi yapmalarına rağmen birçok haktan yoksun bırakılıyor.
Yangında, afette, karda, kazada, onarımda, yollarda hep onlar var. Taşeron sistemi bu büyük emeği görmezden geliyor. Batı Akdeniz’in yol emekçileri, alın teri mücadelesi veriyor. ‘Kamuda taşeron kalmayacak’ denildi ama onlar hala ‘köle sistemi’ dedikleri taşeronda çalışıyor. Kadro aldatmacasıyla bugüne kadar dayandılar. Ancak ekonomik zorluklara direnecek güçleri kalmadı. Birçok ilde olduğu gibi Antalya’da da emekçiler, greve çıktı.
Aynı emeğe hakça ücret talep ediyorlar. Çağrıları ise hem yönetimlere hem de bağlı oldukları sendikaya. Vatan Partisi Antalya İl Sekreteri Ahmet Özbay ve beraberindeki heyet, grevdeki emekçileri ziyaret etti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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