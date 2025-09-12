Kartalkaya faciasında korkunç ayrıntı: Müdürün telefonundan çıkanlar kan dondurdu

Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelenen telefon kayıtlarında Zeki Yılmaz’ın 21 Ocak gecesi saat 03.30’da otel yetkilileri ile 14,6 saniyelik görüşme yaptığı ve “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın, yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen, lütfen” ifadelerini kullandığı tespit edildi.



İDDİANAMEDE 1998’ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler hakkında 78’er kez “Olası kastla öldürme” ve “Olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye görevlileri de şüpheli olarak yer aldı.



DURUŞMA SÜRECİ VE TUTUKLULUK KARARLARI

7 Temmuz’da başlayan davanın ilk duruşmasında:

Tutuklu sanıklardan kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver’in yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine,

Tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar’ın tutuklanmasına,

Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, yetkili İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için ev hapsi tedbirinin devamına,

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin sürdürülmesine karar verildi.

Duruşma 22 Eylül’e ertelendi.



YANGINDAN 3 GÜN SONRA İŞ GÜVENLİĞİ GRUBU KURULDU

Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in yangından 3 gün sonra “İş güvenlik acil yapılacak durumlar” isimli Whatsapp grubu kurduğu, yalnızca 24 Ocak 2025 tarihinde yazışmalar yapıldığı belirlendi. Otel sahibi Halit Ergül’ün tutuklu kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da yangın sonrası çalışanlara talimat verdiği yazışmalar dava dosyasına girdi.



OTEL YETKİLİLERİNE ÖNCELİK VERİLDİ

Mahkeme kayıtlarında, Hacıbekiroğlu’nun Whatsapp üzerinden otelin asansörlerine ilişkin teknik personele direktifler verdiği tespit edildi. Sanıkların telefon incelemelerinde, Zeki Yılmaz’ın müşterilerden önce otel yetkililerini uyardığı açık şekilde belirlendi.