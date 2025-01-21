Kartalkaya’daki facia için yayın yasağı geldi

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yangın yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, olayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kartalkaya’daki facia için yayın yasağı geldi
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Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan yayın yasağı kararında şu ifadeler yer aldı:

“Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın ile ilgili olarak, olayın vahameti göz önünde bulundurularak kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, yargı sürecinin tarafsızlığının sağlanması amacıyla, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı, görsel, sosyal ve diğer medya organlarında her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Bu karar, 5187 sayılı yasanın 3. maddesi uyarınca alınmıştır.”

RTÜK AÇIKLAMASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de yayın yasağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Şahin, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın nedeniyle, resmi makamlar dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına yalnızca yetkili mercilerin açıklamalarına dikkat edilmelidir. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

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