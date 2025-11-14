Kastamonu’da anne-oğulun ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kayıp telefon ormanda bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra oğluyla birlikte cenazesine ulaşılan kadının kayıp cep telefonu da bulundu.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Huriye Helvacı'nın (43) kayıp olan cep telefonuna Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı. Telefonun, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bulunduğu belirtildi.

BÖLGEDEKİ ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Soruşturmanın kilit delillerinden biri olan cep telefonunun bulunmasının ardından, kadına ait başka kayıp eşyanın kalmaması nedeniyle bölgedeki arama çalışmalarının da sonlandırıldığı açıklandı.

50 METRE ARAYLA BULUNMUŞLARDI

Süreç, ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması başlatılmasıyla gündeme gelmişti. Ekiplerin çalışması sonucu çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan bir şelale tabanında bulunmuştu. Kadının cansız bedenine ise oğlunun bulunduğu noktanın yaklaşık 50 metre üst tarafında ulaşılmıştı.