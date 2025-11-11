Kastamonu'da kayıp anne hala aranıyor: Eski eniştenin sözleri soru işareti yarattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 9 gün önce evden ayrılmasının ardından haber alınamayan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine bir şelale yatağında ulaşıldı. Kayıp anne Huriye Helvacı için arama çalışmaları devam ederken, Müge Anlı'nın programına konuk olan eski enişte, kafa karıştıran sözler sarf etti.

9 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım tarihinde evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında, yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı. Emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katıldığı arama çalışmaları 9. gününde acı haberle sonuçlandı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından Alantepe ve Köseali köylerindeki ormanlık arazide dronla yapılan arama esnasında, bir dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında çocuğa ait olduğu belirlenen bir ceset tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında bulunan cansız bedenin Osman'a ait olduğunu belirledi.

CANLI YAYINDA 'TELEFON NUMARASI' DİYALOĞU KAFALARI KARIŞTIRDI

Kayıp Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürerken, Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi olan Mustafa Bey, Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Mustafa Bey'in programda kullandığı ifadeler dikkat çekti. Huriye Helvacı'nın kaybolmadan önce evlerine gittiğini belirten Mustafa Bey'e, Müge Anlı tarafından "Kocası seni arayıp evime neden gittin demedi mi?" sorusu yöneltildi.

Mustafa Bey, bu soruya karşılık "Benim eski hattım vardı. Yeni hat aldığım için telefon numaram onda yoktu" cevabını verdi. Bunun üzerine programda "Karısında numaran var ama" denilmesi üzerine Mustafa Bey, "Ben Bayram'ı bulup eşinle görüşüyorum diye numara mı vereceğim?" ifadelerini kullandı.