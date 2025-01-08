Kavgada silahlar konuştu: Biri ağır, 3 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve geride üç yaralı bıraktı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırarak soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kavgada silahlar konuştu: Biri ağır, 3 yaralı
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Yenişehir Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. B.A. (20) ve S.K. (40) silahla vurulurken, F.B. (18) ise darbe sonucu yaralandı. Kavganın ardından olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere sevk etti.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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