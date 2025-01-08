Bilge Sitesi davasında yeni gelişme: 105 kişi hayatını kaybetmişti
Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, davada yargılanan eski Belediye Başkanı Kadir Kara’ya 21 yıl hapis cezası verdi.
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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 8. duruşması görülen davada, Bilge Sitesi’nin yıkımında sorumluluğu bulunan isimler hakkında karar çıktı. Eski Belediye Başkanı Kadir Kara, müteahhitler Ayhan Gedik ve Haluk Koç ile belediyede imar işlerinden sorumlu eski başkan yardımcısı Ayşe Sevinç Argun, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca binanın diğer müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge’ye 8 yıl hapis cezası verildi. Yargılanan belediye personellerinden Mustafa Nalbant ve Hülya İnan ise beraat etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı