Esenler’de İETT otobüsüne havalı tabanca ile saldırı!

Korku dolu anlar, saat 14.00 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 KT 9718 plakalı İETT otobüsü durağa yaklaşmak üzereyken bir kişi havalı tabanca ile otobüse ateş açtı. Olay yerine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla çalışma başlatarak otobüsün 3 kapı camının kırıldığını tespit etti. Araç içerisindeki yolcular büyük panik yaşarken, olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

S.K. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.