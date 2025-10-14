Kaya kovuğundaki sır çözüldü! 10 yıl sonra yüzlendirme yöntemi cinayeti aydınlattı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, 10 yıl önce Petekkaya bölgesinde kaya kovuğunda bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin gizemi çözüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kriminal Şube Müdürlüğü ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, faili meçhul kadın cinayetini aydınlatmak için yıllar süren bir çalışma yürüttü.

Başlangıçta kimliği belirlenemeyen ceset, yapılan kriminal incelemelere rağmen sonuç vermemişti. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen yeni soruşturma kapsamında, olayın yeniden ele alınmasına karar verildi. Elde edilen bulgular, 2015 yılında Diyarbakır Huzur Polis Amirliği’ne yapılan bir kayıp başvurusuna yöneltti ekipleri. Kayıp dosyasında adı geçen Gülizar Bingöl’ün, bulunan cesetle bağlantılı olabileceği ihtimali değerlendirildi.

"YENİDEN YÜZLENDİRME" İLE DOĞRULAMA YAPILDI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, olayı aydınlatmak için kapsamlı bir adli inceleme süreci başlattı. Buluntu cesede ait kafatası, yüz rekonstrüksiyonu (yeniden yüzlendirme) yapılması amacıyla Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

Bu aşamada, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri adli emanetten çıkarılarak DNA analizine tabi tutuldu. Elde edilen DNA örneklerinin, Gülizar Bingöl’ün akrabası olduğu belirlenen ve hâlen cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Biroğlu’na ait olduğu tespit edildi.

Daraltılmış baz çalışması sonucunda, hem DNA verileri hem de kriminal bulgular birleştirildi. Yapılan değerlendirmeler, Biroğlu’nun olayın faili olduğunu netleştirdi. Bu bulgular üzerine şüpheli Mehmet Biroğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

AİLE MEZARI 10 YIL SONRA ZİYARET EDEBİLDİ

Uzun süredir cevap arayan Bingöl ailesi, sonunda yakınlarının akıbetini öğrenebildi. Jandarma ekipleri, aileye Gülizar Bingöl’ün mezarının Yeniköy Asri Mezarlığı’nda bulunduğunu bildirdi. Bu haberin ardından Gülizar Bingöl’ün eşi ve iki kayınbiraderi, yıllar sonra mezarı ziyaret etti.

Aile, jandarma ekiplerinin yıllar süren titiz ve sabırlı çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti. “Gülizar’ın mezarını 10 yıl sonra ziyaret edebildik” diyen aile fertleri, adaletin yerini bulmasından dolayı duygusal anlar yaşadı.