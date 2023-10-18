Kayahan Çetin: "İncirlik ve Kürecik'e El Konulsun"

Kayahan Çetin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Bugün gördüğümüz tablo şudur; İsrail bulduğu güçle pervasızca sivillerin, çocukların, yaralıların, hastaların olduğu hastaneyi bombaladı. Bunu nereden güç bularak gerçekleştirdi İsrail? Dünyadan... Özellikle güç birliği yapmayan bölge devletlerinden bulduğu güçle yapıyor bunu İsrail. Bunu görmemiz lazım. Bugün kınamalar, feryatlar, dünyaya seslenişler bunların hiçbir anlamı yoktur. Bugün tek bir hamle vardır Türkiye için yapılacak. İsrail çocukların düşmanıdır, İsrail insanlığın düşmanıdır, İsrail Türk milletinin düşmanıdır, İsrail bütün İslam dünyasının düşmanıdır. Türkiye için en büyük tehdittir. Çünkü bölgemizde ikinci bir İsrail kurmak demek Türkiye'yi parçalamak demek. Suriye'yi parçalamak demek, Irak'ı parçalamak demek, İran'ı bölmek demek. Bütün bölge için tehdittir İsrail. Bunu görmemiz gerekir. Bu yüzden Türkiye'nin önderliğinde bütün bölge devletleri, kim varsa İsrail Siyonizmine, Amerikan emperyalizmine tavır koyacak kim varsa bütün dünya, bölge devletleri birlik olacak. İsrail'in zulmünü durdurmak istiyorsak bugün yapılacak belli. Suriye'nin kuzeyinde PKK var. Suriye ile birlik olacağız, o PKK'yı Suriye'nin kuzeyinden süpüreceğiz. Bugün görüyoruz ki Türkiye'nin Amerika'nın İncirlik Üssü var, İsrail'i koruyan Kürecik Üssü var, 23 tane üssü var Amerika'nın Türkiye'nin içinde. Bunları kapatmadan, bunlara TSK adına el koymadan İsrail'e tepki koyamazsınız. İsrail'i durduramazsınız. Türkiye'nin içindeki bütün Amerikan üsleri, İsrail'e gözcülük yapılan Kürecik TSK'nın denetimine geçmelidir. İsrail Siyonizmi güçten anlar, kuvvetten anlar. Bütün bölge ülkeleri el ele verecek, PKK'yı ezecek. O zaman İsrail'in canı yanar. O zaman Filistinli kardeşlerimizle en büyük dayanışmıdır. Biz kınama istemiyoruz. Artık İsrail'e karşı, ABD'ye karşı eylem istiyoruz.