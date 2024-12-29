Kayıp öğretmenden acı haber: Nehirde bulundu

Üç gündür kayıp olarak aranan öğretmen Sabit Bülbül'ün cesedi, Karasu Nehri'nde bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayıp öğretmenden acı haber: Nehirde bulundu
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Erzurum’da, 26 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu matematik öğretmeni Sabit Bülbül’den (39) acı haber geldi. Yakutiye ilçesinde Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Bülbül’ün cesedi, Karasu Nehri’nde bulundu.

Bülbül’ün aracının, dün Aşkale ilçesi yakınlarındaki Karasu Nehri civarında terk edilmiş bir şekilde bulunmasının ardından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarını başlattı. Ekipler, bu sabah da devam ettikleri çalışmalarda öğretmenin cansız bedenine ulaştı.

Cenazenin bulunmasıyla birlikte, bölgede bekleyen Bülbül’ün ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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