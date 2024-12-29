Feci kaza! İki yolcu otobüsü çarpıştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Ondo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ondo Eyalet Koordinatörü Samuel Ibitoye’nin yaptığı açıklamaya göre, kaza eyaletin Owo/Ikare-Akoko kara yolunda gerçekleşti.

Ibitoye, çarpışmanın ardından otobüslerde yangın çıktığını belirtti. Kazada hayatını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Ibitoye, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kazaya ilişkin ilk değerlendirmelerde, aşırı hızın büyük bir etken olduğu üzerinde duruluyor. Ibitoye, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.