Kayyım atanan o belediye Kent Lokantası açacak: Sayısının artırılması belediyemizin gündeminde

Yolsuzluk ve terör operasyonları nedeniyle görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atanmıştı.

Şişli Belediyesi sosyal medya hesabından "Kent Lokantaları kapatılıyor" iddialarına yanıt verdi.

Ertürkmen yönetimindeki Şişli Belediyesi'ndan yapılan açıklamada "Kent Lokantalarımızın sayısının artırılması, belediyemizin gündeminde" denildi.

KAPALI TUTULAN LOKANTA YENİDEN AÇILDI

Açıklama şu şekilde:



"Şişli’deki 3 Kent Lokantası kapatıldı” şeklinde haberler tamamen asılsızdır. İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz." denildi.

DMM'DEN DE YALANLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiasının asılsız olduğunu duyurdu. DMM, yayılan bu yanlış bilgilere ilişkin resmi açıklama yaptı.