Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Akşener görüşmesiyle ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesine ilişkin bir açıklama da eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme talebinin kimden gittiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Akşener görüşmesiyle ilgili konuştu
Editör: Haber Merkezi
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masadan kalkan sonra geri dönen “eski dostu” Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesi siyasette yeni bir tartışmayı getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu tartışmaya katıldı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, görüşme talebinin kim tarafından gittiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer, Erdoğan’ın talebi üzerine Sayın Akşener bu görüşmeyi yaptıysa, bu Erdoğan’ın gücüne teslim olmak demektir. Sayın Akşener, Erdoğan’la görüşme talebinde bulunduysa bunu açıklamalı. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu bile devre dışı bırakıldığı anlaşılıyor. Sayın Akşener’in neden aydınlatmadığını bilmiyorum. Medyada, oğlu için büyükelçilik, kendisi için Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istediğine ilişkin haberler yer alıyor." dedi.

Eski CHP lideri, Akşener’in 6’lı masadan hangi gerekçeyle ayrıldığını da kendisine sormak istediğini ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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