Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?

2002-2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde 2.bölge milletvekili Türkiye Millet Meclisi’ne giren Kılıçdaroğlu daha sonra 2015’te İzmir’den milletvekili seçilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 33.Olağan Kongresi’nde adaylığını koyduğu Genel Başkanlık seçimlerinde kaybetmişti. Seçimin ardından çok da görülmeyen Kemal Kılıçdaroğlu için bomba gibi bir iddia kulislere düştü.

Her Cuma 20.30’da tv100’de yayınlanan Cansu Canan Özgen’in sunduğu Özgür İfade programının 23 Şubat akşamı konukları, Şaban Sevinç, Can Özçelik, Prof. Dr. Barış Doster, Fuat Uğur ve Hacı Yakışıklı’ydı.

Programa katılan tv100 yazarı Hacı Yakışıklı’nın iddiası Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahalara geri dönmeye hazırlandığı yönünde. Yakışıklı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart seçimlerinin ardından partisine tekrar döneceğini iddia etti.