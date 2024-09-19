Kemal Kılıçdaroğlu protokolü reddetti, Ümit Özdağ belgelerle yalanladı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında protokol gerilimi yaşandı. Kılıçdaroğlu, Özdağ ile imzaladığı protokolü reddedip bakanlık sözü vermediğini söyledi. Özdağ’dan Kılıçdaroğlu’na yalanlama geldi, "İnanılır gibi değil" diyerek belge yayımladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu protokolü reddetti, Ümit Özdağ belgelerle yalanladı
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6'lı masadan gizli imlanan protokol yeniden gündeme geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolü reddetti. Kılıçdaroğlu, protokol geriliminin fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu, Özdağ’a İçişleri Bakanlığı sözünü vermediğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, altılı masaya işaret edip, inkârını sürdürdü.

Bunun üzerine Özdağ programın ikinci bölümüne telefonla bağlandı. Kılıçdaroğlu’nu yalanladı.

Özdağ daha sonra sosyal medya hesabından "TV 100’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun inkâr ettiği protokoller. İnanılır gibi değil" notuyla ıslak imzalı iki belge yayınladı.

Özdağ'ın paylaştığı metinde İçişleri Bakanlığı dâhil toplamda 3 bakanlık sözünü aldığı görüldü.

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