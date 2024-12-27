Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık icra

SADAT, 2022 seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. SADAT Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, davanın Kılıçdaroğlu aleyhine sonuçlandığı ifade edildi.

MAL VARLIKLARINA HACİZ UYGULANDI

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 1,5 yıldır tazminat bedelini ödememesi nedeniyle tüm mal varlıklarına, davalardaki alacaklarına ve banka hesaplarına icra yoluyla haciz konulduğu belirtildi.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'na haciz şoku! Açtığımız 1 milyonluk tazminat davasını kazandık ve hakkımız olan tazminatı haciz yoluyla aldık."