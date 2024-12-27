Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık icra
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti. Tazminatın ödenmemesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, davalardaki alacaklarına ve banka hesaplarına haciz işlemi uygulandı.
Yayınlanma:
SADAT, 2022 seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. SADAT Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, davanın Kılıçdaroğlu aleyhine sonuçlandığı ifade edildi.
MAL VARLIKLARINA HACİZ UYGULANDI
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 1,5 yıldır tazminat bedelini ödememesi nedeniyle tüm mal varlıklarına, davalardaki alacaklarına ve banka hesaplarına icra yoluyla haciz konulduğu belirtildi.
SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu'na haciz şoku! Açtığımız 1 milyonluk tazminat davasını kazandık ve hakkımız olan tazminatı haciz yoluyla aldık."