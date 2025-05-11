KFC ve Pizza Hut geri dönüyor!

Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük fast food zincirlerinden KFC ve Pizza Hut, dört aylık sessizliğin ardından geri dönüş için düğmeye bastı. Ekonomim'e göre, Amerikalı gıda devi Yum! Brands, franchise sözleşmesini feshettiği İş Gıda ile yollarını ayırmasının ardından, Türkiye'de yeni bir yapılanmaya gidiyor.

Ocak ayında alınan fesih kararı sonrası 537 şube birden kapanmış, İş Gıda ise konkordato ilan etmişti. Yum! Brands, bu süreçte Value Solution Partners adlı yatırım ve gayrimenkul şirketiyle iş birliği yaptı.

YENİDEN AÇILIŞ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Hazır gıda devi, Türkiye’deki kapalı şubelerin yeniden faaliyete geçebilmesi için alışveriş merkezlerinin yatırımcılarıyla görüşmelere başladı. Ancak süreç, beklenenden daha yavaş ilerliyor.

Alınan bilgilere göre şu ana kadar yalnızca sınırlı sayıda şube için yeniden kiralama anlaşması yapılabildi. Yatırımcılar ise bu noktada daha temkinli davranıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre, birçok AVM yatırımcısı, önce İş Gıda’dan kalan borçların tahsilini ve yeni dönemde kira artışlarını şart koşuyor.

Mağazalar kapanmadan önce, KFC ve Pizza Hut Türkiye’deki AVM’lerin yaklaşık yüzde 90’ında yer alıyordu. Ancak son aylarda kira ödemeleri yapılamadığı için AVM yatırımcıları ciddi gelir kaybına uğradı.

Her bir şubenin ortalama 150 bin TL kira borcu olduğu belirtilirken, bu durumun aylık toplamda 80 milyon TL’lik kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

RAKİPLERİN TUTUMU NET

KFC ve Pizza Hut’ın kapanmasının ardından gözler pazardaki diğer büyük oyunculara çevrildi. Ancak hem McDonald’s hem de TAB Gıda, kapalı şubeleri devralma planlarını açıkça reddetti.

TAB Gıda'nın cuma günü yapılan genel kurulunda, bir restoran müdürünün yönelttiği “Kapatılan 537 şubeye yönelik bir çalışmanız var mı?” sorusuna, “Doğrudan markaları almak gibi bir stratejimiz bulunmamaktadır” yanıtı verildi.

Buna rağmen sektördeki bazı kaynaklar, TAB Gıda bünyesindeki Popeyes markasının kapalı KFC şubeleriyle ilgilendiğini öne sürüyor.