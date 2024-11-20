"Kılıçlı yemin" töreninde 8 ihraç talebi

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin 8 askerin ihracı istendi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerinin 5'inin teğmen diğerlerinin ise alay komutan vekili ile bölük ve tabur komutanları olduğunu açıkladı. 8 subayın Türk ordusundan ihracı talep edildi.

Bakanlık kaynakları, söz konusu alternatif yemin töreniyle ilgili bilgi verdi. Medyaya servis edilen bilgilendirmede "Suç, kılıç çatmak ya da 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet etmek suretiyle alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmaktır. Sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin yönergede kaldırılan metni okumak istediklerini daha önce amirlerine 7 defa ilettiğini, bunun mümkün olmadığının da kendilerine iletildiğini bildirdi.

Meselenin okunan metin ya da içeriğiyle ilgili olmadığının altını çizen kaynaklar, söz konusu soruşturmanın gerekçesinin disiplinsizlik olduğunu belirtti.

Bakanlık kaynakları, resmi törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi teğmenin anons ederek diğer teğmenleri ve basını olay yerine çağırdığını aktardı. Kılıç çatma esnasında okunan metnin de sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin dahilinde olduğu vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları tespit edildiğini de aktardı.