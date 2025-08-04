Kim Milyoner Olmak İster’de 74 yaşındaki Günay Teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışan 74 yaşındaki Günay Karataş, 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşarak büyük alkış topladı. Soruyu açtıran Karataş, cevabı bilmeden yarışmadan çekildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kim Milyoner Olmak İster’de 74 yaşındaki Günay Teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümüne 74 yaşındaki Günay Karataş damga vurdu. Yarışmaya İzmir’den katılan Karataş, bilgisi ve sakin tavrıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Soruları tek tek geçen Günay Teyze, yarışmada 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

Ancak büyük risk almak istemeyen Karataş, soruya cevap vermeden yarışmadan 500 bin TL ile ayrılmayı tercih etti. Program sonrası yaptığı açıklamada ise “Eğer cevap verseydim D şıkkı Hint derdim” dedi.

Yarışmanın final sorusunun doğru cevabı ise B şıkkı Alman seçeneği çıktı.

Böylece Günay Karataş, yarışma tarihine geçen ender isimlerden biri olarak hafızalara kazındı.

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