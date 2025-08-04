Fenerbahçe - Feyenoord maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç yayını
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşıyor. Mücadelenin saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri netleşti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sahne alıyor. Sarı lacivertliler, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, Fenerbahçe - Feyenoord maçının saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme detaylarını merak ediyor. İşte karşılaşmayla ilgili tüm bilgiler...
FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki mücadele 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak açıklandı.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı, S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Yayın, yalnızca dijital platform aboneleri için erişilebilir olacak.
FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI CANLI İZLE
Mücadele, S Sport Plus'ın resmi uygulaması ve web sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin platforma üye olması gerekiyor.