MASAK’tan EFT ve havaleye sıkı takip: Açıklama zorunluluğu ve beyan formu geliyor

Finansal işlemlerde şeffaflık ve izlenebilirliği artırmak amacıyla yeni bir dönem başlıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankalar ve ödeme kuruluşlarını kapsayan önemli bir düzenlemeyi gündeme aldı. Tebliğ taslağı kapsamında, EFT, havale ve yüksek tutarlı nakit işlemler için açıklama zorunluluğu getiriliyor.

Hazırlanan düzenleme ile özellikle “diğer” ya da “bireysel ödeme” gibi genel ifadelerle yapılan para transferlerinde, işlem açıklamasının en az 20 karakter uzunluğunda olması zorunlu hale getirilecek. Açıklama yapılmadan işlem gerçekleştirilemeyecek.

Finansal kuruluşlar artık müşterilere transferin gerekçesini beyan etmeleri için açık seçenekler sunmakla yükümlü olacak. Bu kapsamda;



– Gayrimenkul alım ödemesi

– Motorlu taşıt alım ödemesi

– Borç verme-ödeme

– Hediye-bağış-yardım

– Kripto-dijital varlık

– Şans oyunları-bahis

– Eğlence-sosyal medya ödemeleri

gibi başlıkların sistemlere entegre edilmesi gerekecek.

200 BİN LİRA ÜZERİ NAKİT İŞLEMLERE ÖZEL TAKİP

Taslak düzenlemeye göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde de aynı açıklama yükümlülüğü geçerli olacak. Müşteri “diğer” gibi bir seçeneği işaretliyorsa, yine işlem amacı en az 20 karakterle ifade edilmek zorunda olacak.

2 milyon 1 TL ile 20 milyon TL aralığındaki işlemler için ise “nakit işlem beyan formu” doldurulması gerekecek. Formda açıklamalar yetersiz kalırsa, işlem onaylanmayacak. 20 milyon TL üzeri işlemlerde ise formla birlikte belgeli kanıt sunulması istenecek.

UYGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Söz konusu düzenlemelerin, yayımlanacak tebliğin ardından 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.