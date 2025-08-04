“Bugün ne yapsak?” diyenlere: İşte haftalık etkinlik rehberi!

İstanbul, 4-10 Ağustos haftasında zengin bir kültür ve sanat programıyla sanatseverlere unutulmaz günler yaşatacak. Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Zorlu PSM, IF Performance Hall, Maximum Uniq Açıkhava ve pek çok farklı mekanda konserden tiyatroya, sinemadan sergiye çok sayıda etkinlik gerçekleşecek.

AKM Yeşilçam Sineması, hafta boyunca iki farklı film gösterimine ev sahipliği yapacak. 4-7 Ağustos tarihleri arasında Doğuş Algün’ün yönetmenliğini yaptığı “Ölü Mevsim”, 8-10 Ağustos tarihlerinde ise Kerem Kuşçu’nun yönettiği “Yaz Işığı” filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM Vestel Amfi’de bugün “Leo” filmi gösterilecek. Aynı mekanda 9 Ağustos’ta Ari Barokas sahne alacak.

EFSANE İSİMLER MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR

Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Erol Evgin, 9 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Aynı sahnede 7 Ağustos’ta “Sevgili Arsız Ölüm Dirmit” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

IF Performance Hall Beşiktaş, 8 Ağustos’ta Ayna, 10 Ağustos’ta ise Bora Hışır konserlerine ev sahipliği yapacak.

SERGİLERDE TARİH, DOĞA VE KENT HAYATI

Galata Kulesi’nin üçüncü katında yer alan “Hezarfen’den Beri Aynı Ruhla” sergisi, 1 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Galeri Eyüpsultan’da seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı “10 Miras” sergisi izleyiciyle buluşurken, “Anadolu’nun Bitki Mirası” sergisi de 10 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’nda görülebilecek.

Atatürk Kültür Merkezi’nde, Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri (TMPA) 2025 Sergisi 15 Ağustos’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergide, 75 ülkeden gelen 4 bin 671 başvuru arasından seçilen eserler yer alıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi, “İstanbul’un Aydınlık 100’ü” sergisine 21 Kasım’a kadar ev sahipliği yapacak.

İstanbul Modern’de Ömer Uluç’un “Ufuk Çizgisinden Öteye” başlıklı seçkisi 12 Aralık’a kadar izlenebilecek.

Salt Galata’da küratörlüğünü Gülce Özkara’nın üstlendiği, araştırmaları Dilek Kaya’ya ait “Karanlık Dünya” sergisi 14 Aralık’a kadar sanatseverlerle olacak.

Meşher’de “Hikaye İstanbul’da Geçiyor” adlı, 16. yüzyıldan bugüne İstanbul temsillerini merkeze alan sergi 18 Ocak 2026’ya kadar açık kalacak.

Son olarak Arter’de, resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda üretilmiş 33 yapıtın yer aldığı “Basınç Altında Suyun Üstünde” grup sergisi 11 Ocak 2026’ya kadar ziyaret edilebilecek.