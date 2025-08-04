Balıkesir Erdek'te otel yangını çıktı

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki bir otelin bar ve havuz kısmında sabah saatlerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevler otel binasına sıçramadan söndürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Balıkesir Erdek'te otel yangını çıktı
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Balıkesir’in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir otelin bar ve havuz bölümünde yangın çıktı. Saat 05.30 sularında başlayan yangın, kısa sürede paniğe neden oldu.

Yangını fark eden otel çalışanları hemen itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak müdahalede bulundu.

Dekor amaçlı kullanılan kuru otlar ve sazlıkların tutuşmasıyla alevler hızla büyüdü. Ancak ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın, otel binasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelin bar ve havuz çevresinde maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan olay otel müşterileri ve mahalle sakinleri arasında kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir otel yangını Erdek
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