ENAG temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), temmuz ayında yüzde 3,75 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 65,15 olarak hesaplandı. Bu oran, haziran ayında açıklanan yüzde 68,68’lik yıllık enflasyonun altında kaldı.

Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 3,05 olarak ölçülmüştü.

Öte yandan aynı sigara grubuna temmuz ayında ikinci kez zam yapıldığı da bildirildi.