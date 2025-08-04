Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin yol durumu bültenini yayımladı. Sürücülere yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar:

TEM Otoyolu’nun Hendek-Akyazı kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında otoyol kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu TEM Akyazı Kavşağı’ndan Ankara istikametine çıkış kapatılacak.

İzmir-Menemen Çevre Otoyolu’nun 0-1. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Menemen yönünde sağ şerit ve emniyet şeridi kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Kaynaşlı-Düzce kavşakları arasında devam eden üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Adana Doğu-Misis kavşaklarının 3-7. kilometreleri arasında yapılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak yönlendiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu’nun Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak, trafik akışı diğer şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometrelerinde süren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop yönünde tek şeritten iki yönlü olarak veriliyor.

24-28. kilometreler arasında bulunan Güneyce 1 ve Güneyce 2 tünellerinde drenaj sistemi bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle her iki tüpte de ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Konya-Karaman yolunun 0-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde yürütülen menfez çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Bilecik il sınırı-Pamukova-Bozüyük devlet yolunun Bilecik-Bozüyük yönü, 21-22. kilometrelerindeki Hamsu Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik Bozüyük-Bilecik yönünden iki yönlü olarak aktarılıyor.