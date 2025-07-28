Kırşehir’de çifte cinayet davasında flaş gelişme: Belediye başkanı dahil 4 kamu görevlisine dava açıldı

Kırşehir’de 2 yıl önce meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran çifte cinayet davasında önemli bir gelişme yaşandı. 27 Mart 2022 tarihinde Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde yaşanan olayda, Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) öldürülmüş, soruşturma sonrası iki güvenlik görevlisi ağır cezalara çarptırılmıştı. Şimdi ise aralarında Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun da bulunduğu 4 kamu görevlisi hakkında “ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla dava açıldı.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ İLE DURDURDULAR

Olayın meydana geldiği 27 Mart 2022 gecesi, Kırşehir Belediyesi’nde görevli özel güvenlik personeli Şefik Ekici (36) ile Sami Aydoğan (33), sevgili oldukları belirtilen Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’i sahte polis kimliğiyle durdurdu. Gençleri araçtan indirerek cop ve kelepçeyle etkisiz hale getiren güvenlikçiler, onları Kızılırmak Nehri kenarına götürdü. Burada silahla vurularak öldürülen iki genç, nehre atıldı. Şeyma Demir’in cansız bedeni 3 gün sonra bulunurken, Hasan Aydoğan’ın cenazesi olaydan tam 77 gün sonra çıkarılabildi.

Soruşturmanın ardından iki özel güvenlik görevlisi Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında yargı süreci başlatıldı. Mahkeme, her iki sanığı da 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, olayda kullanılan cop ve kelepçelerin Kırşehir Belediyesi’ne ait olduğu tespit edildi.

İHMAL İDDİASI: “BELEDİYE SORUMLU”

Hayatını kaybeden Hasan Aydoğan’ın avukatı Mehmet Ali Alan, olayda belediye yönetiminin ihmali bulunduğunu belirterek harekete geçti. Alan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, iki başkan yardımcısı ve bazı belediye çalışanları hakkında şikâyette bulundu. İlk olarak İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişlerce hazırlanan raporda herhangi bir ihmale rastlanmadığı bildirildi. Ancak süreç burada bitmedi.

Avukat Mehmet Ali Alan’ın Danıştay 1. Dairesi’ne yaptığı itiraz değerlendirildi. Daire, 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. Buna göre, olayda kullanılan güvenlik ekipmanlarının mesai saati dışında da personelin elinde bulunduğu, bu konuda herhangi bir iç denetim ya da düzenleme yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca cinayete karışan sanıklardan Sami Aydoğan’ın sabıka kaydı olmasına rağmen görevine devam ettiği belirtildi.

Aynı dosyada adı geçen Tuncay Polat ve Ahmet Karaman hakkında ise “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi.