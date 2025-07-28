Sergen Yalçın sahalara dönüyor! Beşiktaş’ta yeni dönem başlıyor mu?

BEŞİKTAŞ’TA SERGEN YALÇIN SESLERİ: SOLSKJAER SONRASI HAMLE GELİYOR

Beşiktaş’ta teknik direktörlük gündemi hareketlendi. Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde alınan kötü sonuçlar sonrası siyah-beyazlı yönetim harekete geçerken, kulübün eski teknik direktörü Sergen Yalçın’ın yeniden yedek kulübesine dönebileceği konuşuluyor.

UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için Shakhtar Donetsk’i geçmesi gereken Beşiktaş, İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibine 4-2 mağlup olmuştu. Bu sonuçla birlikte takımın son haftalardaki formsuzluğu daha da belirgin hale gelirken, yönetimin sabrı da tükenmeye başladı.

Başkan Serdal Adalı’nın, rövanş maçının ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaş’a yeniden dönmeye sıcak baktığı belirtilen Sergen Yalçın’ın, Solskjaer’in ayrılması durumunda görevi devralabileceği konuşuluyor. Yalçın’ın şimdiden planlarını yaptığı ve kulüp yönetiminden gelecek resmi kararı beklediği bildirildi.