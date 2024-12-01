Kış hazırlıkları tamam: Karayolları yeni araçlarla güçlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Makine Teslim Töreni'nde kış hazırlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, KGM filosuna yeni katılan modern ve teknolojik araçlarla karla mücadele kapasitesinin artırıldığını belirterek, "Bugün itibarıyla kış hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız rahat olsun, yollarımız her türlü olumsuz hava şartına karşı hazır." dedi.

Bakan Uraloğlu, 2016 yılından bu yana devam eden yenileme çalışmaları kapsamında makine parkının yüzde 49’unun yenilendiğini vurguladı. Bu yıl alınan 628 yeni makine ve ekipman ile filonun toplamda 14 bin 607 araca ulaştığını ifade eden Uraloğlu, "Bu araçların yüzde 85’i yerli üretim. Böylelikle ekonomik ömrünü tamamlamış makinelerin oranını yüzde 57’den yüzde 16,9’a indirdik." bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, karla mücadele çalışmalarının yurt genelinde 68 bin 549 kilometrelik yol ağında sürdürüleceğini belirterek "Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmalar yurt genelindeki 68 bin 549 kilometrelik yol ağında, 452 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 634 adet makine ve ekipman, 13 bin 283 personel ile gerçekleştirecek. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 738 bin ton tuz, 422 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 11 bin 576 ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolanmıştır. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 926 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor." dedi. Uraloğlu ayrıca, kritik kesimlerde görevlendirilen 1480 karla mücadele aracının kameralarla, 5 bin karla mücadele aracının ise araç takip sistemi ile takip edildiğini söyledi.

SÜRÜCÜLERE KIŞ GÜVENLİĞİ UYARISI: KIŞ ŞARTLARINA HAZIRLIKLI OLUN

Vatandaşlara güvenli yolculuk için önemli uyarılarda bulunan Uraloğlu, seyahate çıkmadan önce güzergah durumu hakkında bilgi alınması gerektiğini söyledi. Uraloğlu, "Araçlarda mutlaka kış lastiği, zincir ve takoz gibi ekipmanların bulundurulması şart. Tüm sürücülerimize kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Törenin ardından, yeni alınan karla mücadele araçlarını inceleyen Uraloğlu, bir karla mücadele aracını kullanarak test sürüşü yaptı.