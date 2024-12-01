Eskişehir’de feci kaza: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 18 yaşındaki Mert Top’un kullandığı 26 AHA 283 plakalı otomobil, 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde ilerlerken ara sokaktan çıkan bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu hareket sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yol kenarındaki beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför kabininde sıkışan Mert Top, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası, olayın başlıca sebebi olarak görülen ara sokaktan çıkan aracın sürücüsünün kimliğini tespit etmek için polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.