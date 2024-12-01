Eskişehir’de feci kaza: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir’de ara sokaktan çıkan bir araca çarpmamak için ani manevra yapan 18 yaşındaki Mert Top, otomobiliyle beton direğe ve duvara çarptı. Genç sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskişehir’de feci kaza: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 18 yaşındaki Mert Top’un kullandığı 26 AHA 283 plakalı otomobil, 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde ilerlerken ara sokaktan çıkan bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu hareket sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yol kenarındaki beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför kabininde sıkışan Mert Top, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası, olayın başlıca sebebi olarak görülen ara sokaktan çıkan aracın sürücüsünün kimliğini tespit etmek için polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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