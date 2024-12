Deprem uzmanı tek tek saydı: 24 il büyük tehlike altında!

Aykan, Türkiye’de istatistiksel olarak her 7 yılda bir büyük depremin yaşandığını ifade ederek, özellikle Marmara Denizi’ni işaret etti. Marmara Denizi içinden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın, tarihsel olarak 1509 ve 1766 yıllarında büyük depremler ürettiğini belirtti ve “Marmara Denizi’nde maksimum 7,6 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali yüzde 65. 1999 depreminden bu yana 25 yıl geçti ve bu sürenin dolmasına az kaldı. Depremin her an gerçekleşmesi şaşırtıcı olmaz” dedi.

Risk Altındaki 24 Şehir

Ekonomim'deki habere göre, deprem riski yüksek olan 24 şehir şöyle sıralandı:

Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl.

"Bursa’nın Kayapa-Yenişehir Fayı Suskun"

Aykan, Bursa’nın içinden geçen Kayapa-Yenişehir fayının 624 yıldır suskun olduğuna dikkat çekerek, bu fayın kırılması durumunda 7’den büyük bir depremin olabileceğini ifade etti.

"Marmara Depremleri Tüm Bölgeyi Etkiliyor"

1766 yılında Marmara Denizi’nde gerçekleşen büyük depremin Avusturya’dan İtalya’ya kadar hissedildiğini ve geniş bir alanda yıkıma yol açtığını hatırlatan Aykan, Marmara çevresindeki fayların her 50 yılda bir 7’nin üzerinde deprem ürettiğini belirtti.