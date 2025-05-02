Grevdeki işçilerden Bakan Işıkhan’a tepki: ‘Yanlış yere gittiniz, grev çadırına davet ediyoruz’

Sendikacıyı yumruklayan ve grevdeki işçilerin çadırını yıkan Altındağ Belediye Başkanı’nı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a emekçiler tepki gösterdi. Ulusal Kanal’a konuşan işçiler, Bakan Işıkhan’ın yanlış bir yere gittiğini belirterek, "Grev çadırını ziyaret etmesini" istediler.

Grevdeki Altındağ Belediye işçileri, sendika başkanını yumruklayan Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a tepki gösterdi.

İşçiler, Bakan Işıkhan’a yönelik olarak, "Dün Vedat Bey’in ziyaret ettiği yer yanlış yerdi. 1 Mayıs’ta işçilerin grev yaptığı çadırı ziyaret etmesi gerekiyordu. Belki kendisi yanlış bilgilendirildi. 10 yıldır Altındağ Belediyesinde çalışıyorum, bugüne dek burada hiçbir zaman 1 Mayıs kutlanmadı" ifadelerini kullandılar.

Grevlerinin 46. gününde olduklarını hatırlatan işçiler, Bakan Işıkhan’a şu şekilde seslendiler: "Vedat Bey’e tamamen yanlış bilgiler verilmektedir. Biz sendikal hakları elinden alınmış, 49. Madde ve 48. Madde ile işten çıkartılmış, bir SMS ile işinden gücünden edilmiş insanlarız."

Sendikadan istifa etmeyen 49 işçinin işten atıldığını belirten belediye işçileri, Bakan Işıkhan’ın grev çadırına gelmesi gerektiğini söylediler: "Sayın Bakanın buraya gelerek çözüm üretmesini istiyoruz. Bizim işten çıkarılma sebebimiz sadece sendikalı olmamız. Sayın Bakanım, siz yanlış çadıra gittiniz, grev çadırına davet ediyoruz sizi, bizi de ziyaret edin."

Emekçilerin greve çıkmasını kabullenmek istemeyen Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, grev çadırını basarak sendika başkanı Recep Dere’yi yumruklamıştı. Bakan Işıkhan’ın 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Altındağ Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etmesi, Veysel Tiryaki’ye destek olarak yorumlanmıştı.

İşçiler, "Bizim buradaki direnişimiz meyvelerini vermeye başladı. Çalışan arkadaşlarımız hak ettikleri değeri görmeye başladılar" diyerek, mücadelenin önemini vurguladılar.