İzmir ve Hatay'da Emekçi Bayramında direniş: İşçiler seslerini duyurmak için yürüyor

Emekçi Bayramı, direnişteki işçilerin eylemlerine sahne oldu. İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi’ne doğru yürüyüş başlattı. Hatay'da ise 316 gündür direnen Yolbulan işçileri, kararlılık mesajı verdi.

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İzmir ve Hatay'da Emekçi Bayramında direniş: İşçiler seslerini duyurmak için yürüyor
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Emekçi Bayramı'nda, İzmir'deki işten çıkarılan belediye çalışanları, yaklaşık 11 aydır sürdürdükleri direnişe devam etti. Tek istedikleri, işlerine geri dönebilmek.

10 Haziran 2024'te, CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan 16 kadın işçi, haklarını savunmak için mücadele etmeye devam ediyor. Bugüne kadar seslerini duyan olmadı. Son olarak, Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş başlatmaya karar verdiler.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı yöneticileri, işçilere destek verdi. İl Başkanı Serhan Bolluk, işçilerle birlikte yürüdü ve belediye yönetimlerini eleştirerek, işçilerle omuz omuza olduklarını belirtti.

Hatay’daki Yolbulan işçileri ise, emekçi bayramını kararlılıklarıyla kutladı. 316 gündür hak mücadelesi veren işçiler, yılmadan, yorulmadan direnişlerini sürdürdü.Grevdeki işçilere, AK Parti, CHP, MHP, Vatan Partisi, Payas ve Dörtyol belediye başkanları da destek oldu.

Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı ve Hak-İş Hatay Temsilcisi Mehmet Güngör, işçilerin mücadelesine olan kararlılıklarını vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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