Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Enerji politikalarının temel hedefinin dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Karadeniz ve Gabar’daki keşiflerle bu alanda şeytanın bacağını kırdık" dedi.

Türkiye’nin enerji güvenliğinin küresel ölçekte önem taşıdığını belirten Erdoğan, “Türkiye’yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için son dönemde önemli adımlar attık” ifadelerini kullandı. Erdoğan, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarının yeni bir aşamaya taşındığını ve Türkiye'nin bu alanda küresel bir aktör haline geleceğini söyledi.

Erdoğan, Gabar’daki petrol üretiminin günlük 81 bin varili aştığını açıkladı. Bölgede bugüne kadar 26 milyon varil petrol çıkarıldığını belirten Erdoğan, bunun yaklaşık 2 milyar dolarlık bir değeri olduğunu söyledi. Türkiye genelindeki günlük petrol üretiminin ise Mart 2025 itibarıyla 135 bin varile ulaştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Sakarya Gaz Sahası’nda yürütülen faaliyetlere de değindi. Çanakkale açıklarında görev yapacak yüzer üretim platformunun 2026’da devreye gireceğini belirten Erdoğan, aynı yıl Faz-1 ve Faz-2 kapsamında günlük 20 milyon metreküplük üretim hedeflediklerini, bu rakamın 2028’de 40 milyon metreküpe çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Türkmenistan doğalgazının İran üzerinden Türkiye’ye ulaştığını hatırlatan Erdoğan, bugüne kadar 250 milyon metreküp gaz temin edildiğini, yıl sonunda bu rakamın 1,3 milyar metreküpe ulaşacağını söyledi. Anlaşmanın beş yıl daha uzatılmasının planlandığını ifade eden Erdoğan, nihai hedefin Türkmen gazını Hazar geçişli boru hattı ile Türkiye’ye taşımak olduğunu belirtti.

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün inşaatında sona gelindiğini, türbin montajının tamamlandığını ve şaftın başarıyla döndürüldüğünü söyledi. Yıl sonunda deneme üretiminin başlayacağını belirten Erdoğan, 2028'de santralin tüm reaktörleriyle tam kapasiteye ulaşacağını aktardı. Erdoğan, Akkuyu’nun tam faaliyete geçmesiyle doğalgaz ithalatının yıllık 7 milyar metreküp azalacağını, bunun da 2,5 milyar dolarlık tasarruf anlamına geleceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin nadir toprak elementleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Eskişehir’de 690 bin tonluk rezerv bulunduğunu hatırlattı. Türkiye’nin bu alanda üretim yapabilen beş ülkeden biri haline geleceğini söyledi.

Enerji krizlerinde Türkiye'nin güvenli liman olarak öne çıkmasının tesadüf olmadığını vurgulayan Erdoğan, “2002’den bu yana hazırlığımızı yaptık. Türkiye’yi enerjide çok farklı bir lige yükselttik, şimdi zirveye çıkmak istiyoruz” dedi.