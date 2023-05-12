Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevinden istifa etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satmasıyla gündeme gelen ve adı bir çok polemiğe karışan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, görevinden istifa etti.
ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında Kızılay'ın çadır satışına ilişkin "Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir." ifadesini kullanmıştı.
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